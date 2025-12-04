Журова пожелала прыгунье в воду Лыскун побед под флагом России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту считает, что украинские спортивные функционеры занимаются вредительством в отношении спортсменов из других стран

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова не удивлена решением чемпионки Европы по прыжкам в воду уроженки Луганска Софии Лыскун принять российское гражданство, отказавшись от украинского. Об этом Журова рассказала ТАСС.

Лыскун приняла российское гражданство, сославшись на некомпетентность бывших тренеров и дискриминацию из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами.

"Нет ничего удивительного, спортсменка является уроженкой Луганска, - сказала Журова. - Вполне естественно, что она стала гражданкой нашей страны и отказалась от украинского гражданства. Мы желаем ей побед и успехов. Украинские спортивные функционеры занимаются вредительством в отношении спортсменов из других стран вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной деятельностью".

Лыскун 23 года, она является уроженкой Луганска. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте. Также в ее активе две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы по водным видам спорта. На европейских первенствах по прыжкам в воду в ее активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.