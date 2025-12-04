В федерацию не поступало документов о смене гражданства Лыскун

В Федерации водных видов спорта России отметили, что после их получения готовы помочь спортсменке с выбором региона и тренировочной базой для подготовки

София Лыскун © Al Bello/ Getty Images

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) не получала уведомлений о смене спортивного гражданства серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в воду Софией Лыскун. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФВВСР.

Лыскун ранее выступала за Украину. Она приняла российское гражданство, сославшись на некомпетентность бывших тренеров и дискриминацию из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами.

"В ФВВСР никаких уведомлений от спортсменки не поступало. Мы ожидаем официальных документов, подтверждающих ее спортивное гражданство. После их получения федерация готова помочь спортсменке с выбором региона и тренировочной базой для подготовки. ФВВСР выступает за высокую конкуренцию и предоставляет всем спортсменам равные возможности для отбора на всероссийские и международные соревнования", - говорится в заявлении пресс-службы ФВВСР.

Лыскун 23 года, она является уроженкой Луганска. Спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте. Также в ее активе две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы по водным видам спорта. На европейских первенствах по прыжкам в воду в ее активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.