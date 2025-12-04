Тарпищев заявил, что уход Потаповой в сборную Австрии не является потерей

Теннисистка будет представлять Австрию с 2026 года

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Переход Анастасии Потаповой в сборную Австрии не является потерей для российского тенниса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее Потапова объявила о том, что будет представлять Австрию с 2026 года.

"Ее уход никак не связан с недостатком финансирования и кортов в стране. В последнее время она много жаловалась. Для нас это не потеря, но жаль, что она выбрала такой путь", - сказал Тарпищев.

Потаповой 24 года, она занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. После смены гражданства Потапова станет первой ракеткой Австрии, опередив Юлию Грабхер (94-е место). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В 2016 году она стала победительницей юниорского Уимблдона.