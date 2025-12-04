Дебют 48 команд. В США пройдет жеребьевка чемпионата мира 2026 года

Турнир примут США, Мексика и Канада

Редакция сайта ТАСС

© Dan Mullan/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка чемпионата мира 2026 года по футболу пройдет в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. По итогам церемонии, которая начнется в 20:00 мск, определятся составы групп турнира, в котором впервые примут участие 48 команд.

В первую корзину попали хозяйки турнира - сборные Канады, Мексики и США. Мексиканцы сыграют в группе A, канадцы - в квартете B, американцы - в группе D. Также в первую корзину попали сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Бразилии, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Германии.

Во второй корзине находятся команды Хорватии, Марокко, Колумбии, Уругвая, Швейцарии, Японии, Сенегала, Ирана, Южной Кореи, Эквадора, Австрии и Австралии. В третьей по рейтингу корзине расположатся сборные Норвегии, Панамы, Египта, Алжира, Шотландии, Парагвая, Туниса, Кот-д'Ивуара, Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии и ЮАР.

На данный момент известны не все участники четвертой корзины. В ней уже есть команды Иордании, Кабо-Верде, Ганы, Кюрасао, Гаити и Новой Зеландии. Еще шесть участников чемпионата мира будут определены по итогам плей-офф европейской квалификации и межконтинентальных стыковых матчей. В европейском отборе в "пути A" путевку на турнир разыграют сборные Италии, Северной Ирландии, Уэльса и Боснии и Герцеговины, в "пути B" - команды Украины, Швеции, Польши и Албании, в "пути C" - сборные Турции, Румынии, Словакии и Косова, в "пути D" - команды Дании, Северной Македонии, Чехии и Ирландии.

В межконтинентальном плей-офф станут известны еще два участника мирового первенства. В первом пути за место на чемпионате будут бороться сборные ДР Конго, Новой Каледонии и Ямайки, во втором - команды Ирака, Боливии и Суринама. Матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года.

Согласно правилам жеребьевки, в одну группу не могут попасть более одной команды из одной конфедерации. Исключение сделано для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), от которого на чемпионате выступят 16 команд. В каждом квартете не может быть более двух европейских сборных.

Неожиданные гости

Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 команд. С 1998 по 2022 год в финальной части соревнования играло 32 команды. Благодаря реформе появилось уже четыре дебютанта мирового первенства - это сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Последнюю возглавляет бывший главный тренер петербургского "Зенита" и национальной команды России Дик Адвокат.

Накануне пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что на жеребьевке будут присутствовать известные спортсмены не из футбола. Среди них лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадец Уэйн Гретцки, победитель семи Супербоулов, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и трижды самый ценный игрок Американской лиги Главной лиги бейсбола (MLB) Аарон Джадж.

Также за день до церемонии жеребьевки стало известно, что ее посетят президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут 16 городов - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все - Мексика), Торонто, Ванкувер (оба - Канада), Ист-Ратерфорд, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все - США).

Матч открытия состоится в Мехико на стадионе "Ацтека". Финал пройдет в Ист-Ратерфорде на стадионе "Метлайф". Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого розыгрыша обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).