"У Романцева и Садырина было чему поучиться". Борису Игнатьеву - 85 лет

Прославленный тренер рассказал ТАСС о самых значимых моментах жизни

Редакция сайта ТАСС

Борис Игнатьев © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в пятницу отмечает 85-летие. Главный тренер сборной России с 1996 по 1998 год рассказал ТАСС об отношении к дню рождения, футбольной и тренерской карьере.

Об отношении к дню рождения

К своему 85-летию я отношусь спокойно. Подарком меня трудно удивить, подарят - скажу спасибо. Особенно приятно получать поздравления от близких людей. Есть и те, кто не помнит день рождения, - это тоже нормально. Сейчас здоровье нормальное. Недавно переболел гриппом, но уже планирую идти на танцы, все в порядке.

О начале футбольной карьеры

Читайте также

"Хочется сохранить добрую память о себе". Гаджи Гаджиеву исполнилось 80 лет

Я до сих пор занимаюсь этим любимым видом спорта - футболом. Все по чуть-чуть оказало влияние на мое становление как футболиста, изначально, конечно, спартаковские тренеры. Никакой другой вид спорта я не рассматривал. Забавных историй много, но слету тяжело их вспомнить. Перед глазами проходит все, что было в жизни: веселое, радостное, но и огорчения, хотя их, к счастью, гораздо меньше. Для меня футбол - часть истории моего интереса.

О переходе от игрока к тренеру

Как только я попал в футбол, другой дороги не существовало, поэтому стал тренером. Начал изучать все, что связано с футболом, что попадалось под руку, готовя себя к пожизненной работе в этой сфере. Трудности при переходе от игрока к тренеру были ощутимыми. В роли игрока отвечаешь только за себя, а в роли тренера заходишь в раздевалку и должен подбирать такие слова, чтобы они побуждали людей к изменениям. От тебя много зависит: какие слова подобрать, какие мотивы использовать, на что сделать акценты, что нужно, а чего нельзя. Это постоянный поиск, и он всегда связан с людьми вокруг тебя.

О целях и ценностях

Читайте также

"Спартак" остался в сердце". Сергей Юран - о карьере футболиста, тренерстве и мечтах

Цели я ставил простые: всегда хотелось выигрывать, быть на вершине. Делал все так, чтобы оценивали по достоинству, давали лестную оценку. Футбол - результат, ради которого работаешь всегда, иногда в холостую. Когда что-то не получалось, расстраивался по-разному, но самое главное - расстраиваться адекватно, чтобы это не мешало решать задачи на следующий день. Качества игроков, которые я ценил больше всего, - трудолюбие, мастерство, умение отстаивать свои права и, конечно, дисциплина.

О памятных клубах и людях

Многие клубы, где я работал, по-своему запомнились. Это прежде всего люди, с которыми общался на постоянной основе, их отношение к тебе и твое отношение к ним. Все это приносило радость, потому что на работу шел как на праздник. Любовь к футболу перетягивала все плохое, негатив оставался, а позитив двигал вперед. Особенно запомнилось махачкалинское "Динамо" и болельщик, который посещал все матчи команды, оставался ей предан до самого конца и никогда не отворачивался от клуба. Очень трогательный момент.

О юношеских сборных и чемпионате Европы 1988 года

Юношеские сборные оставили только самые положительные воспоминания. Проделанная нами работа была большой, и многие талантливые игроки впоследствии внесли значительный вклад в развитие нашего спорта. Добиться победы на чемпионате Европы в 1988 году сейчас уже кажется легким, но за этой легкостью скрыта огромная проделанная работа. Кроме того, были молодые талантливые ребята, которые и в дальнейшем доказали свое мастерство. Думаю, что эти игроки по праву стали чемпионами. Переживания в финале, конечно, были. Много трепетного, тревожного, беспокойного - все это часть тренерской работы, непростой и сложной. Работа тренера всегда сопряжена с большими нервными нагрузками.

О сборной России

Читайте также

"Ради семьи, страны и народа": Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет

Сборная России для меня - это самый ответственный пост в этом виде спорта. Все мысли и взгляды людей связаны с надеждой, что человек во главе команды добьется успеха. Начав эту работу, понимаешь всю ее ответственность. Думаешь, если кто-то должен этим заниматься, почему не ты? Главным достижением в сборной я считаю многочисленные успешные выступления. Если нет результата - работа теряет смысл. Особенно запомнился матч с Болгарией, потому что от его исхода многое зависело. Это была игра отборочного этапа к чемпионату мира 1998 года, и поражение со счетом 0:1 означало для нас потерю шанса выйти на ЧМ во Франции.

О работе с Романцевым и Садыриным

С Павлом Федоровичем Садыриным и Олегом Ивановичем Романцевым было приятно работать, и с точки зрения человеческих качеств, и с точки зрения профессионального отношения к делу. У обоих было чему поучиться: они отлично знали свой предмет, понимали не просто игру как таковую, а ее "начинку", методические основы, что за чем должно следовать. Это хорошие, на мой взгляд, люди, которых футболисты способны воспринимать. А это очень важно. Главное, что нас всех объединяло, - стремление сделать хорошую команду, добиваться побед и оставить о себе хороший след в этой истории. На мой взгляд, мы этого и добились. Все эти люди до сих пор на слуху, их помнят.

О работе за рубежом

Работа за рубежом отличается от работы в России. В нашей стране рядом всегда кто-то есть, а за границей ты самостоятельная личность, представляющая российский футбол. Причем оценивают не только твою работу, но и твои человеческие качества. Люди, которые не знают, что такое Россия, через призму твоей работы формируют представление о нашей стране. Международный опыт расширил мое понимание футбола и позволил познакомиться с особенностями игры в разных странах - Китае, Арабских Эмиратах. Все это я пропускаю через призму своего опыта и понимания, что-то беру себе, а что-то стараюсь быстро забыть.

О смысле работы

Хочу дать совет молодым тренерам и игрокам - лучше футбола нет. Надо работать, творить и получать удовольствие от процесса. Победы особенно приятны. На мой взгляд, таких эмоций ни один вид деятельности не дает.

Смысл и мечта жизни

В юности моя главная мечта была сначала просто хорошо играть в футбол, потом - стать образованным тренером, сделать себя человеком в этом футбольном пространстве. Сейчас мечта одна: чтобы наш футбол двигался вперед, развивался, собирал народ на трибунах. В жизни самое важное - жить. Когда наступает этап, когда сталкиваешься с изменениями в здоровье, это сразу выходит на первый план. А так - жить, работать, оставаться простым и доступным человеком.