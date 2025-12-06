"Ростов" продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой

Испанец возглавил команду в феврале после ухода Валерия Карпина

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Испанец Джонатан Альба продолжит работу в качестве главного тренера футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ранее портал "РБ Спорт" сообщал, что прежнее соглашение с Альбой было рассчитано до 15 декабря 2025 года. Сроки нового контракта не называются. В субботу "Ростов" на своем поле обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

"Такой красоты в футболе я не видел с детства, с середины 80-х, когда играла та, наша сборная, - написал Слюсарь. - Получил огромное удовольствие именно от класса, от техники игры. Огромное спасибо ребятам за профессионализм и за то, что отдались полностью. Контракт с нашим вдохновителем, Джонатаном, продлен. Команда в отличном состоянии".

Альбе 44 года, он работал в "Ростове" в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. Карпин покинул команду из Ростова-на-Дону в конце февраля, после чего Альба был назначен главным тренером ростовского клуба.

По итогам 18 туров на счету "Ростова" 21 очко. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.