Косторная призналась, что очень волновалась из-за дебюта в роли капитана

Фигуристка была капитаном команды на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге

Редакция сайта ТАСС

Алена Косторная © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная переживала перед дебютом в роли капитана команды на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Победу на турнире одержала команда Александры Игнатовой, вторыми стали фигуристы команды Анны Щербаковой, третьими - подопечные Косторной.

"Мы изначально, когда поддерживали детей, говорили, что это праздник, получите только положительные эмоции, не обращайте внимания на сложности, если вдруг что-то пошло не так, ни в коем случае не расстраивайтесь. Главное - это позитив и хорошие эмоции от турнира. Как дебют в роли капитана? Я очень сильно волновалась, особенно вчера, когда нам сказали брать интервью. Я поняла, что какие-то шуточные видео снимала много раз, а чтобы серьезно - еще ни разу", - призналась Косторная.

"Возникла ли ностальгия по временам, когда соревновались? Да. Мы вчера сидели и как раз промелькнула фраза: "Как будто нам завтра соревноваться самим". Видела ли выступление Ильи Малинина с семью четверными прыжками? Я смотрела. Это просто космос какой-то", - рассказала она.