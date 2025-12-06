Дзюба считает абсурдным удаление игрока "Акрона" в матче с "Зенитом"

"Зенит" одержал победу со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Суетов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Удаление защитника тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Йонуца Неделчару в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" было абсурдным. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Акрона" Артем Дзюба.

Неделчару был удален на 14-й минуте игры. Матч завершился победой "Зенита" со счетом 2:0.

"Удаление абсурдное. Человек маленького роста подлезает, локоть даже не согнут", - сказал Дзюба.

"Акрон" с 21 очком занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" лидирует в таблице, набрав 39 очков.