Жерсон назвал свой первый гол в РПЛ наградой за период адаптации в "Зените"

Бразилец отличился в матче чемпионата России с "Акроном"

Полузащитник "Зенита" Жерсон © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Жерсон назвал свой первый гол в Мир - Российской премьер-лиге наградой за работу на тренировках. Об этом 28-летний бразилец заявил журналистам.

В субботу Жерсон забил дебютный гол в чемпионате России в матче 18-го тура с тольяттинским "Акроном" (2:0).

"В первой части сезона я пытался адаптироваться к новой лиге, к новому клубу. Получил травму, делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле. В целом считаю, что это был очень важный этап. Сегодняшний гол стал наградой за мои приложенные усилия", - сказал Жерсон.

Бразилец перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.