Нападающий "Зенита" Соболев расстроен, что не смог забить в матче с "Акроном"

Петербургская команда одержала победу со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Зенита" Александр Соболев © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев расстроен, что не смог отметиться голом в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном" (2:0). Об этом 28-летний форвард рассказал журналистам.

Ранее Соболев заявил, что забьет в матче с "Акроном" больше мячей, чем нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба. Во втором тайме форвард петербуржцев забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

"Конечно, расстроился. Ну ничего, офсайд, бывает. Подколол ли Дзюба? Нет, мы с ним не общались после игры", - сказал Соболев.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 23 матча в чемпионате и кубке страны, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Второе место занимает "Краснодар" (37 очков), третье - московский ЦСКА (36), эти команды проведут очный матч в воскресенье.