Битва за зимнее чемпионство: РПЛ уйдет на паузу матчем "Краснодар" - ЦСКА

Встреча пройдет на "Озон-Арене" и начнется в 19:00 мск

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Краснодара" Виктор Са и защитник ЦСКА Данил Круговой © Сергей Фадеичев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Программа заключительного перед зимней паузой, 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. Центральной встречей тура станет матч между "Краснодаром" и московским ЦСКА.

Игра пройдет в Краснодаре на "Озон-Арене" и начнется в 19:00 мск. "Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА (36) идет 3-м. В субботу благодаря победе над тольяттинским "Акроном" (2:0) лидером таблицы стал петербургский "Зенит", у которого стало 39 очков. Матч первого круга между "Краснодаром" и ЦСКА в Москве завершился вничью со счетом 1:1.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что в воскресном матче будет много голов. "Ожидания от матча "Краснодар" - ЦСКА самые оптимистичные, потому что обе команды сейчас на ходу, здорово играют, показывают свой лучший футбол, стабилизируют состав, - сказал Колосков ТАСС. - Буду ждать хорошей игры с большим количеством голов, голевых ситуаций, интересных моментов. Всегда ждем чего-нибудь необычного, яркого. Ключевых игроков могу выделить таких: у "Краснодара" - Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, у ЦСКА - Матвей Кисляк и Иван Обляков".

У обеих команд не так много потерь перед матчем. В составе ЦСКА из-за перебора желтых карточек не сыграет один из основных центральных защитников Матвей Лукин. У "Краснодара" встречу пропустит основной крайний защитник Сергей Петров, который продолжает восстановление после тяжелой травмы. У краснодарской команды великолепный сезон проводит капитан и полузащитник Эдуард Сперцян, который забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач в 17 матчах. У армейцев самыми результативными игроками являются полузащитники Кирилл Глебов и Иван Обляков, в активе которых по 5 мячей.

Прошлый матч в РПЛ между командами в Краснодаре завершился победой местной командой со счетом 2:1. ЦСКА в последний раз побеждал "Краснодар" в гостевом матче чемпионата России 14 октября 2017 года (1:0). В случае победы одна из команд уйдет на зимнюю паузу лидером чемпионата.

О других матчах дня

Начнет игровой день матч между махачкалинским "Динамо" и "Пари Нижний Новгород", стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Махачкалинская команда с 15 очками располагается на 13-й позиции, нижегородцы (11) идут на предпоследнем, 15-м месте. Команды сыграют в четвертый раз в этом сезоне, в РПЛ победу одержал "Пари НН" (2:0), в двух встречах Фонбет - Кубка России сильнее были махачкалинцы (1:0, 2:1).

Также в воскресенье московский "Локомотив" на выезде сыграет с "Сочи", матч начнется в 16:30 мск. Железнодорожники с 34 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, сочинцы с 9 очками идут на последней, 16-й позиции. Игра первого круга завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:0.

В одном из заключительных матчей тура калининградская "Балтика" дома встретится с самарскими "Крыльями Советов", начало - в 19:00 мск. Балтийцы с 32 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, самарцы (17) идут 12-ми. "Балтика" проведет матч без главного тренера Андрея Талалаева, которого дисквалифицировали на три игры по итогам встречи с московским "Спартаком" (1:0).

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день грозненский "Ахмат" дома обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. В субботу "Ростов" на своем поле оказался сильнее казанского "Рубина" (2:0), московские "Спартак" и "Динамо" завершили матч вничью (1:1), "Зенит" переиграл в Санкт-Петербурге "Акрон" (2:0).