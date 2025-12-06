"Зенит" стал лидером, "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью. Итоги дня в РПЛ

Петербургская команда опередила "Краснодар" и ЦСКА, которые проведут очный матч в воскресенье

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Программа заключительного перед зимней паузой, 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу тремя матчами. В этот день петербургский "Зенит" благодаря победе над тольяттинским "Акроном" вышел на первое место в турнирной таблице, московские "Спартак" и "Динамо" не выявили победителя в дерби.

Матч на "Лукойл-Арене" между "Спартаком" и "Динамо" завершился со счетом 1:1. Ему предшествовала насыщенная программа, посвященная лучшему бомбардиру красно-белых Никите Симоняну, которого не стало 23 ноября. Перед игрой прошла церемония открытия памятной таблички Симоняна и переименования трибуны A в его честь. В церемонии приняли участие дочь футболиста Виктория, которая передала в музей "Спартака" золотую медаль Героя Труда России, а также бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев, экс-игрок "Спартака" и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян и бывший пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг.

Также болельщикам раздавали специальные выпуски газеты "Советский спорт" с историями о Симоняне. Перед началом игры на арене Российский футбольный союз (РФС) и "Спартак" организовали специальное красочное шоу под песню My Way. Пиком шоу стал поднятый баннер с портретами Симоняна в форме "Спартака" и сборной СССР. Футболисты и судьи вышли на поле арены в майках, посвященных Симоняну. Игроки "Динамо" и арбитры - в белых футболках под 9-м номером с фотографией Симоняна и его фамилией на спине. Футболисты "Спартака" вышли в стилизованных под форму 40-50-х годов футболках "Спартака". Перед самым стартовым свистком дочь и правнуки Симоняна нанесли символический начальный удар.

Сама игра получилась небогатой на опасные моменты, но напряженной и эмоциональной. В начале первого тайма нападающий "Динамо" Константин Тюкавин отправил мяч в ворота "Спартака", но он был отменен из-за офсайда. Этот эпизод вызвал споры среди болельщиков, в частности, они были недовольны долгим отсутствием повторов во время трансляции, а также тем, что было сложно определить, в правильном ли положении находился Тюкавин в момент прострела от Бителло.

Вскоре после этого "Спартак" открыл счет - мяч в свои ворота отправил защитник "Динамо" Максим Осипенко. Бело-голубые смогли отыграться только во втором тайме - на 61-й минуте отличился Иван Сергеев. В конце матча "Динамо" могло вырвать победу и даже забило гол, однако снова вмешались видеоассистенты, и главный арбитр встречи Инал Танашев после просмотра видеоповтора отменил мяч Николаса Маричаля, зафиксировав офсайд у Эль-Мехди Маухуба.

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с журналистами отметил, что клуб изучит оба отмененных гола на предмет обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС. В целом же он остался недоволен прошедшим годом. "Я бы весь 2025 год оценил как неудачный и неудовлетворительный", - сказал Пивоваров.

Будущее тренеров

Этот матч ознаменовался как противостояние временно исполняющих обязанности главных тренеров. После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых его место занял Ролан Гусев, а покинувшего красно-белых Деяна Станковича сменил Вадим Романов.

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев рассказал, что совет директоров обсудит будущее Гусева в клубе до конца года. "Давайте подождем дальнейших управленческих решений. Дата в процессе. До конца года, в декабре", - сказал он журналистам. Сам Гусев рассказал, что не знает, останется ли он исполняющим обязанности главного тренера.

Романов тоже ушел от ответа на вопрос о своем будущем. Он рассказал журналистам, что готовит команду к конкретной игре. "Мне нечего вам ответить на это. Что касается моего будущего, то есть другие люди, которые могут на это ответить", - сказал Романов журналистам.

"Спартак" завершил первую часть сезона РПЛ на 6-м месте с 29 очками. "Динамо" тоже не потеряет позицию после матчей воскресенья, бело-голубые с 21 очком располагаются на 10-й позиции.

"Зенит" вышел в лидеры

В заключительном матче дня "Зенит" дома обыграл "Акрон" со счетом 2:0. У победителей отличились Жерсон и Луис Энрике. С 14-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Йонуца Неделчару. "Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей. Единственное поражение в национальном первенстве команда потерпела 9 августа в гостях от грозненского "Ахмата" (0:1). После этого сине-бело-голубые в чемпионате России одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью.

Жерсон забил дебютный мяч в РПЛ. "В первой части сезона я пытался адаптироваться к новой лиге, к новому клубу. Получил травму, делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле, - сказал он журналистам. - В целом считаю, что это был очень важный этап. Сегодняшний гол стал наградой за мои приложенные усилия".

"Зенит" набрал 39 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. Петербургская команда обошла "Краснодар" (37) и ЦСКА (36), которые проведут очный матч в воскресенье. "Акрон" с 21 очком располагается на 9-й позиции.

Также в субботу "Ростов" дома победил казанский "Рубин" со счетом 2:0. Отличились Алексей Миронов и Егор Голенков. После матча губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о продлении контракта с главным тренером команды из Ростова-на-Дону Джонатаном Альбой. "Ростов" с 21 очком идет 11-м, "Рубин" (23) - 7-м.

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день грозненский "Ахмат" на своем поле переиграл "Оренбург" (1:0). 7 декабря состоятся матчи "Динамо" (Махачкала) - "Пари Нижний Новгород", "Сочи" - "Локомотив", "Краснодар" - ЦСКА и "Балтика" - "Крылья Советов".