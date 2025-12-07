Дань памяти защитникам. В РФ и Южной Осетии прошел турнир "Герои Отечества"

В соревнованиях приняли участие более 10 тыс. спортсменов

Редакция сайта ТАСС

© Денис Бояров/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В канун Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, спортивно-патриотический клуб "Ярополк" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации организовал турнир "Герои Отечества", на котором более 10 тыс. спортсменов соревновались в 15 видах единоборств. Мероприятие прошло в формате телемоста, что позволило объединить регионы России и создать дружескую патриотическую атмосферу.

В рамках турнира участники в возрасте от 8 лет до 21 года состязались в боксе, греко-римской и вольной борьбе, тхэквондо, рукопашном бое, армейском рукопашном бое, кикбоксинге, всестилевом карате, киокусинкае, панкратионе, грэпплинге, смешанных единоборствах, дзюдо и самбо. Почетными гостями мероприятия стали титулованные спортсмены и общественные деятели.

Турнир был посвящен российским военным, которые защищают родину на полях боев в зоне СВО. В память о погибших военнослужащих на церемонии открытия соревнований был показан небольшой фильм, в котором рассказывалось о подвигах и жизненном пути посмертно награжденных военных.

Главной площадкой турнира стал Дворец спорта "Триумф", расположенный в Люберцах, куда прибыли Герои России Алексей Романов, Артур Орлов, Юрий Абаев, Анатолий Андропов, Степан Белов, Анатолий Коробенков и Евгений Кукарин. Там прошли соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою. На церемонии открытия выступил певец Денис Майданов. Помимо этого, в спорткомплексе состоялись выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Также в "Триумфе" работали различные интерактивные зоны для зрителей и участников. Они могли сыграть в шахматы, разобрать и собрать автомат, сплести маскировочную сеть, написать письмо солдату, находящемуся на фронте, потренироваться в оказании первой медицинской помощи, проверить себя в армрестлинге и оценить выставку инженерно-саперного вооружения.

Как все начиналось

Турнир "Герои Отечества" прошел третий год подряд. Директор клуба "Ярополк", лауреат Национальной премии спорта 2023 года Илья Шадриков рассказал, что организовывал турнир по функциональному многоборью, на который организация получила грант от Министерства спорта РФ, соревнования проводились в пяти городах России несколько лет назад. Вместе с этим Шадриков организовывал еще несколько турниров похожего формата, после чего было решено создать более масштабное соревнование в честь героев России.

"Я всегда делал турниры по единоборствам, например соревнование между сборной России и сборной Московской области по рукопашному бою, которое было посвящено моим друзьям, погибшим в "Альфе" (антитеррористическое подразделение ФСБ РФ - прим. ТАСС). И в один момент возникла спонтанная идея сделать это все через телемост с другими федерациями", - поделился Шадриков.

Дальше - больше

Читайте также

"Продолжим создавать движуху". Турнир "Герои Отечества" прошел в 15 городах России

С каждым годом география мероприятия расширяется. Если в 2023-м турнир прошел в 15 городах России, в 2024-м - в 25, то в нынешний раз в "Героях Отечества" приняло участие 32 населенных пункта. Помимо Люберец, в их число входят Астрахань, Вельск, Старый Оскол, Городище, Новая Усмань, Кашхатау, Майма, Севастополь, Донецк, Чита, Мелитополь, Саранск, Родники, Новороссийск, Анапа, Энгельс, Луганск, Владивосток, Улан-Удэ, Каспийск, Евпатория, Волгодонск, Невинномысск, Хабаровск, Геническ, Лутугино, Ханты-Мансийск, Владикавказ, Курган, Цивильск и столица Южной Осетии Цхинвал. Последний город заслуживает отдельного упоминания, так как ранее турнир никогда не проходил за пределами России.

Комментируя включение Южной Осетии в состав "Героев Отечества", Шадриков отметил, что уже в этом году мероприятие могло пройти в нескольких зарубежных странах, но из-за проблем с организацией было решено перенести их участие на следующий год. "В этом году должны были присутствовать Сербия и Ирак. Я был в командировке в апреле и презентовал наше прошлогоднее мероприятие сообществу спортивного арабского форума. Они были очень заинтересованы, мы им предлагали участие, так как они тоже имели своих героев отечества, у них есть люди, боровшиеся с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в России - прим. ТАСС). Но незадолго до мероприятия они попросили перенести их участие на следующий год", - сказал Шадриков.

Также директор "Ярополка" привел в пример мероприятие "Быть здоровым - это модно", которое недавно вышло на международный уровень, и заверил, что "Герои Отечества" тоже будут расширяться. Исходя из этого можно сделать вывод, что уже в следующем году турнир будет объединять не только регионы России, но и весь мир.