Алаев подвел итоги первой части сезона РПЛ

Лидером на зимнюю паузу ушел "Краснодар"

Редакция сайта ТАСС

Президент РПЛ Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Команды сохраняют интригу и борются на всех позициях, поэтому общее впечатление от первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) положительное. Такое мнение журналистам высказал президент РПЛ Александр Алаев.

"Краснодар" обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в заключительном матче первой части сезона РПЛ. Краснодарская команда с 40 очками лидирует в таблице, на очко меньше у петербургского "Зенита".

"Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Но сегодня, по мне, один из лучших матчей сезона. Атмосфера, качество футбола, эмоции, судейские решения, голы какие. Достойное завершение первой части сезона. То, что у нас такая борьба вверху и внизу, - главное. Даже грустно, что три месяца без футбола", - сказал Алаев.

"Всегда есть, что расстраивает. Но, в принципе, ощущения от 18 туров положительные. Понятно, что есть отдельные моменты, не будем останавливаться. Но в целом хорошие ощущения, хороший чемпионат, надеюсь, что так и останется", - добавил глава РПЛ.