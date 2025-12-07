Обляков заявил, что Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей
КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Колумбийский футболист "Краснодара" Джон Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей. Об этом заявил полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.
В матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги "Краснодар" со счетом 3:2 обыграл ЦСКА. По ходу встречи произошли две потасовки.
"Кордоба всегда провоцирует, так действует. Поведение его не удивило", - отметил Обляков.
"Знали, что будет такой тяжелый матч. Мы никогда не сдаемся, забили гол, пытались дальше играть. Поражение - вот это было некстати, не хочется на такой ноте уходить [на паузу]. Могли лучше выступить, всегда хочется лучше играть и набирать много очков", - добавил он.
"Краснодар" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.