Футболист "Краснодара" Кордоба обвинил в расизме игрока ЦСКА Вильягру

"Краснодар" в воскресенье обыграл ЦСКА со счетом 3:2

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба обвинил полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру в расизме. Об этом Кордоба сообщил журналистам.

В матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА.

"Инцидент был с Вильягрой. Видео можете пересмотреть. Надеюсь, что к нему будет применено все то же самое, как меня судили за комментарии. Я говорил арбитру, говорили с Мойзесом, у него такая же раса", - сказал Кордоба.

"В первую очередь доволен, что проделали работу, рад за команду и тренерский штаб. Зрелищный матч, могли забить пять голов и больше. Рад, что на приятной ноте уезжаем в отпуск", - прокомментировал он итоги матча.

"Краснодар" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.