Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта

Ранее он стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев еще сохраняет футбольную мечту, несмотря на большое количество трофеев и рекордов. Об этом Акинфеев рассказал в интервью ТАСС.

"Мечта у меня есть, но я не люблю об этом говорить. С годами понимаешь, что счастье и мечты любят тишину", - сказал Акинфеев.

Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 813 матчей. Он находится в системе ЦСКА 35 лет. 4 декабря Акинфеев стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ".

После 18 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.