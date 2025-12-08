Российский пловец Сомов заявился на "Олимпиаду на стероидах"

Он единственным из российских пловцов выступал на Олимпиаде 2024 года в Париже

Евгений Сомов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Проживающий в США 26-летний российский пловец Евгений Сомов вошел в состав участников "Олимпиады на стероидах" (Enhanced Games). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сомов единственным из российских пловцов выступал на Олимпиаде 2024 года в Париже. Там он не смог пройти квалификацию на дистанциях 500 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

Ранее в пресс-службе Игр сообщили ТАСС, что организаторы не будут лишать российских и белорусских спортсменов возможности демонстрировать национальную символику.

Enhanced Games можно перевести как "Улучшенные игры". Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. 21 мая в Лас-Вегасе (США, штат Невада) прошла презентация соревнований, организаторы заявили, что они состоятся 23-25 мая 2026 года.

Проект подвергается критике со стороны Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и международных спортивных организаций, которые грозят спортсменам пожизненным отстранением от своих соревнований за участие в "Олимпиаде на стероидах".