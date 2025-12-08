Футболист "Зенита" Андрей Мостовой назвал правила джентльмена

В понедельник Мостовому вручили приз "Джентльмен года"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главным правилом джентльмена является уважение к соперникам в спорте и ко всем в жизни вне зависимости от их статуса. Такое мнение Мостовой высказал журналистам.

В понедельник Мостовому вручили приз "Джентльмен года", он получил черный смокинг.

"Непривычно в смокинге, я удивился, что это такая глобальная премия, много уважаемых людей из спорта и не только, с хорошей стороны удивлен, - сказал Мостовой. - В плане одежды тоже, не так часто надеваю такие наряды, только на мероприятия, тем более смокинг первый раз. Джентльменом нужно себя ощущать не после получения награды, а в целом всегда. Поэтому мне кажется, что ощущаю. Правила джентльмена? Быть всегда свежим. Я уже говорил, что просто уважение к кому-либо, взаимное уважение, если мы говорим про спорт, то к сопернику, а по жизни - к любому человеку вне зависимости от статуса".

Мостовой рассказал, куда наденет подаренный смокинг. "Очень качественный костюм. Если не поправлюсь или не изменюсь, то [надену] на свадьбу. Моя кричалка в сторону "Спартака"? Я уже несколько раз говорил, что это неправильно. Нужно делать выводы из ситуаций, когда ты делаешь ошибки, чтобы их не повторять", - добавил Мостовой.

Мостовому 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 24 матчах текущего сезона он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.