Махачкалинское "Динамо" приняло отставку Биджиева с поста главного тренера

7 декабря пресс-служба "Динамо" сообщила, что Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба

Редакция сайта ТАСС

Хасанби Биджиев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Попечительский совет махачкалинского футбольного клуба "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

7 декабря пресс-служба "Динамо" сообщила, что Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Читайте также

Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"

"Попечительский совет махачкалинского "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестную работу в нашей команде. Он принял "Динамо" зимой 2023 года и помог клубу выполнить задачу выхода в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). В дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе команда под его руководством смогла сохранить прописку в РПЛ. Хасанби Эдуардович, спасибо за ваш труд, успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении "Динамо".

Также пресс-служба "Динамо" прокомментировала эпизод после матча 18-го тура РПЛ, в котором "Динамо" со счетом 0:1 дома проиграло "Пари Нижний Новгород". Болельщики "Динамо" продемонстрировали надпись "Биджиев, уходи". "От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче - все в махачкалинском "Динамо" решительно осуждают акцию, ее организаторов и исполнителей", - заявили в клубе.

Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское "Динамо" зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ. В прошлом сезоне "Динамо" заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский "Спартак", волгоградский "Ротор" и курский "Авангард", с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18. В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского "Локомотива".

После 18 туров махачкалинский клуб набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.