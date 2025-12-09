В Египте осудили планируемую акцию в поддержку ЛГБТ на ЧМ по футболу

Ранее соответствующее письмо направила в ФИФА Федерация футбола Ирана

Болельщики сборной Египта © Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Ассоциация футбола Египта (АФЕ) направила официальное письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором осудила планируемую акцию в поддержку движения ЛГБТ (в РФ движение признано экстремистским по решению суда) во время матча сборных Ирана и Египта в США на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Ранее стало известно, что оргкомитет игр ЧМ-2026 в Сиэтле намерен провести акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе Lumen Field 26 июня во время матча чемпионата мира. Позже во время жеребьевки турнира определилось, что в этот день на данной арене сыграют команды Ирана и Египта. Ранее соответствующее письмо направила в ФИФА Федерация футбола Ирана.

"АФЕ направила официальное письмо в ФИФА, в котором категорически отвергает проведение любых мероприятий, связанных с поддержкой гомосексуализма, во время матча между сборными Египта и Ирана. Ассоциация отвергает мероприятия, которые напрямую противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям в регионе, особенно в арабских и исламских обществах. Ассоциация пояснила в письме, что в целях поддержания духа единства и мира необходимо избегать включения мероприятий, которые могли бы спровоцировать культурную и религиозную рознь между присутствующими болельщиками из обеих стран, Египта и Ирана, тем более что такие мероприятия несовместимы с культурой и религией этих двух стран", - говорится в заявлении ассоциации.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Команда Египта сыграет в группе G со сборными Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. Встреча сборных Египта и Ирана пройдет в ночь на 27 июня по московскому времени.