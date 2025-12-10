ТАСС: "Спартак" и "Локомотив" отпустят словацких хоккеистов на Олимпиаду

Ранее московский и ярославский клубы не отпустили трех словаков на товарищеский турнир

Кристиан Ярош ("Спартак") и Мартин Гернат ("Локомотив") © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" и московский "Спартак" отпустят словацких игроков на Олимпийские игры, если в адрес клубов поступит официальный вызов, согласно регламенту Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее портал Dennik Sport процитировал главного тренера сборной Словакии Владимира Орсага, сообщившего о том, что "Спартак" не отпустил защитника Кристиана Яроша и нападающего Адама Ружичку, а "Локомотив" - защитника Мартина Герната на товарищеский турнир. Кубок Кауфланда проходит в словацком городе Банска-Бистрица с 10 по 12 декабря с участием сборных Словакии, Латвии и Норвегии, которые в феврале следующего года выступят на Олимпийских играх. Тренер также выразил опасение, что клубы КХЛ не отпустят словацких игроков и на Олимпиаду.

"Согласно регламенту КХЛ, клуб обязан отпускать игроков в сборную в случае вызова. И речь тут идет об Олимпийских играх", - сказал источник.

Согласно правовому регламенту КХЛ, клубы лиги обязаны отпускать своих игроков в случае вызова в национальную сборную на тренировочный сбор и турнир. Клуб вправе отказаться отпустить игрока по состоянию здоровья.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля с участием в том числе игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На время Игр регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен. Сборная России по решению Международной федерации хоккея, основанному на рекомендации Международного олимпийского комитета, не допущена до участия в олимпийском турнире. В КХЛ не предусмотрена пауза во время Олимпиады.