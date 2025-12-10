МОК пока активно не обсуждал ситуацию с хоккейной ареной на Олимпиаде

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пока активно не обсуждал ситуацию с хоккейной ареной на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом журналистам заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.

"У нас 59 дней осталось до Олимпиады. Мы очень впечатлены тем, что увидели. Что касается хоккейной арены, мы пока активно это не обсуждали", - сказала Ковентри.

"Параметры арены такие, какие должны быть, на этой арене можно проводить соревнования высочайшего уровня, мы ждем потрясающих соревнований на Олимпиаде. Сейчас нет дискуссии между МОК, НХЛ и Международной федерацией хоккея по поводу размера площадок. Нам пришлось перенести тестовые соревнования. Решение было провести тест по хоккею с 9 по 11 января. У нас будут тестовые соревнования, на которых мы сможем проверить состояние льда в условиях проведения трех матчей в день", - отметил спортивный директор МОК Пьер Дюкрей.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что строительство арены "Санта-Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд. Женский турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля, мужской - 11 февраля.