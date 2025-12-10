Россиянин Сафонов и украинец Забарный вместе вышли на поле в матче ЛЧ

Российский и украинский футболисты сыграли вместе за один клуб из топ-5 лиг Европы впервые с 2022 года

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный вместе вышли на поле на второй тайм матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Оба футболиста выступают за французский "Пари Сен-Жермен", который на выезде играет с испанским "Атлетиком". Сафонов начал матч с первых минут, Забарный вышел на замену после перерыва.

Российский и украинский футболисты сыграли вместе за один клуб из топ-5 лиг Европы (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) впервые с 2022 года. Тогда россиянин Алексей Миранчук выступал вместе с украинцем Русланом Малиновским за итальянскую "Аталанту".

В октябре портал Foot Parisien сообщил, что Сафонов может покинуть ПСЖ из-за желания получать больше игровой практики, а спортивный директор парижан Луис Кампос уже работает над трансфером. В качестве причин возможного ухода также отмечался геополитический фактор из-за перехода летом в команду Забарного. В ноябре L'Equipe сообщила, что в ПСЖ не рассчитывают на российского вратаря.

На данный момент счет в матче - 0:0.