Сафонов отстоял "на ноль" в матче Лиги чемпионов за ПСЖ

ПСЖ сыграл вничью с испанским "Атлетиком"

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов (четвертый слева) © David Ramos/ Getty Images

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Французский "Пари Сен-Жермен" на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с испанским "Атлетиком" в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу.

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут матча. Россиянин провел второй матч в сезоне и второй подряд - "на ноль". Ранее в чемпионате Франции ПСЖ с Сафоновым в воротах дома обыграл "Ренн" (5:0).

После шести туров ПСЖ, являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, набрал 13 очков. У "Атлетика" - 5 очков. В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с португальским "Спортингом" 20 января, "Атлетик" на следующий день в гостях встретится с итальянской "Аталантой".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.