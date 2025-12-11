Патриарх хоккея с мячом. Умер Борис Скрынник

Скрынник родился в Архангельске, где и начал заниматься хоккеем с мячом с 14 лет в секции на местном стадионе "Динамо". В 1967 году в составе юношеской команды "Водник" он стал чемпионом СССР. Скрынник играл на позиции нападающего и забил за всю карьеру 161 гол. Помимо "Водника", он выступал за "Строитель" из Сыктывкара.

С середины 90-х годов "Водник", президентом которого был Скрынник, доминировал на протяжении 10 лет в российском и мировом хоккее с мячом. Архангельская команда стала девятикратным чемпионом страны (1996-2000, 2002-2005), шестикратным обладателем Кубка России (1992, 1994-1996, 2000, 2005), двукратным обладателем Кубка мира (2003, 2004), трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (2002-2004). После очередной победы в 2005 году костяк команды, который также играл и за сборную России, в том числе по инициативе Скрынника переехал в московское "Динамо". Он сам объяснил такое решение тем, что мэрия Архангельска в том году официально отказалась дальше финансировать клуб.

По окончании игровой карьеры Скрынник трудился в должности тренера и администратора сначала в команде местного дерево-обрабатывающего комбината "Лесопильщик", а затем в "Двине". Позже он вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба. При нем "Водник" в 1987 году пробился в Высшую лигу, Скрынник занимался в том числе тем, что находил спонсоров и общался с властями региона на предмет поддержки команды.

В 2006 году авторитет Скрынника позволил ему баллотироваться на пост президента FIB и выиграть выборы, он занял пост руководителя мирового бенди на долгие годы. На внутренней арене Скрынник после переезда в Москву стал вице-президентом "Динамо". При нем столичный клуб стал четырехкратным чемпионом страны (2006-2009), трижды выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008) и Кубок европейских чемпионов (2006, 2008, 2009), дважды - Кубок мира (2006, 2007).

Хоккей с мячом так и не вошел в олимпийскую программу

В 2009 году Скрынник был избран президентом ФХМР, затем четырежды переизбирался на новый срок. После того, как он занял пост мирового руководителя бенди, сборная России 9 раз выигрывала чемпионат мира (2007, 2008, 2011, 2013-2016, 2018, 2019). Также Россия неоднократно принимала мировые первенства до того момента, пока FIB по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в 2022 году не была вынуждена отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований. Пост президента международной федерации Скрынник вынужден был покинуть в конце октября того же года.

При Скрыннике с 2010 года на Красной площади стал проводиться Кубок патриарха - детско-юношеский турнир, в котором участвуют команды со всех регионов страны (сами соревнования на главной площади страны являются финальной стадии этого турнира).

В то же время нельзя не отметить, что отечественный хоккей с мячом накрыла скандальная атмосфера в виде предвзятого судейства, предсказуемых результатов, не совсем совершенного календаря. Вылилось это в проблемы с финансированием клубов, последним примером чему стал уход в 2025 году двух команд из Суперлиги - иркутской "Байкал-Энергии" и мурманского "Мурмана". Лишь в последний момент сумел остаться на плаву "Водник", едва хоккей с мячом не потерял и другой известный клуб - чемпиона СССР и России подмосковный "Зоркий".

В марте 2017 года также состоялся скандальный матч чемпионата между "Водником" и "Байкал-Энергией", который завершился со счетом 11:9 в пользу иркутской команды, причем хоккеисты забивали исключительно в свои ворота в связи с определенным раскладом в турнире. После чего команды проводили переигровку. Также стоит отметить, что за 16 лет при руководстве Скрынника FIB, признанная МОК, так и не смогла повлиять на то, чтобы хоккей с мячом вошел в олимпийскую программу.