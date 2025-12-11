Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков, пришедших на турнир по хоккею 3х3

Победителем турнира, который прошел в рамках Кубка Первого канала в Новосибирске, стала команда "Россия 25"

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг © Петр Ковалев/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков, которые посетили турнир по хоккею 3х3 в рамках Кубка Первого канала. Об этом он заявил журналистам.

Российские хоккеисты выиграли турнир, победив в матчах со сборными Белоруссии и Казахстана. Турнир на "Сибирь-Арене" в Новосибирске посетило 11 650 зрителей.

"Очень благодарны соперникам за эти игры. Огромная благодарность болельщикам, мы победили благодаря им, они гнали нас вперед. Не на каждого хоккеиста приходит почти по 12 тыс. человек. Мы благодарны каждому болельщику, до слез, от души, они дали нам эту энергию, которая позволяет нам двигаться вперед. Какая бы ни была тренировка, мы на нее не соберем 12 тыс. человек. Лучшая тренировка - это игра", - сказал Ротенберг.

"Ребята все по-хорошему удивлены этой обстановкой. Они прочувствовали, что значит играть за сборную России. На чемпионатах мира мы не всегда видим полные трибуны. Не все попали и здесь на трибуны, значит, надо строить арену на 25 тыс. человек. Но хочу сказать спасибо за арену, эксперты доработали лед", - добавил он.