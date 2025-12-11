МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Белоруссии

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) снял рекомендацию на запрет проведения соревнований под эгидой международных федераций на территории Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Белоруссию", - говорится в заявлении МОК.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Рекомендация не проводить международные соревнования на территории Белоруссии действовала с 2022 года. 

