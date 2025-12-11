Кириленко рассказал об условиях участия российских баскетболистов в ОИ-2028

По словам главы РФБ, на последнем заседании Центрального бюро FIBA рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания российских команд на Олимпийские игры 2028 года

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что в Международной федерации баскетбола (FIBA) рекомендовали предусмотреть возможные варианты включения российских команд в состав участников Олимпийских игр 2028 года. Об этом Кириленко рассказал ТАСС.

В четверг исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.

"Безусловно, мы очень рады этой рекомендации, но должно пройти еще ряд согласований перед тем, как наши юноши выйдут с флагом и гимном. На последнем заседании Центрального бюро FIBA рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания наших команд на Олимпийские игры 2028 года, так как мы уже пропустили все квалификации. Но это опять же рассматривалось при условии допуска от МОК. Ждем дальнейших действий и ходов", - сказал Кириленко.

В 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.