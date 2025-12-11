Свищев: рекомендацию МОК надо воспринимать со сдержанным оптимизмом

В четверг исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов до международных юношеских соревнований без ограничений следует воспринимать со сдержанным оптимизмом. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"Это важное и правильное решение, видится последовательность нового руководства МОК. Но теперь важно, как федерации это решение реализуют, ведь, по сути, они самостоятельны в принятии решений. Но такая рекомендация может стать стартовой точкой для допуска наших команд, который уже впоследствии может быть расширен и на взрослые сборные. Поэтому эту рекомендацию можно воспринимать со сдержанным оптимизмом. И мы продолжим работать, отстаивать права наших спортсменов в федерациях", - сказал Свищев.

Рекомендация допускать российских спортсменов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах сохраняется в отношении взрослых спортсменов.