Федерация керлинга России обратила внимание World Curling на рекомендации МОК

В четверг исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Федерация керлинга России направила письмо во Всемирную федерацию керлинга (World Curling) с просьбой обратить внимание на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным юношеским соревнованиям. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В четверг исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"Мы направили письмо в международную федерацию, чтобы они обратили внимание на заявление и рекомендации МОК и допустили наших керлингистов", - сказал Свищев.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой World Curling с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.