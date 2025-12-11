Совет ISU рассмотрит рекомендацию МОК по допуску россиян

В четверг исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в установленном порядке рассмотрит рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов до международных юношеских соревнований без ограничений. Об этом ТАСС сообщили в ISU.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"ISU полностью осведомлен о поддержке Олимпийским саммитом рекомендации исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям больше не должен быть ограничен. Решения относительно права участия в соревнованиях ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет ISU рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время", - сообщили в организации.

Рекомендация допускать российских спортсменов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах сохраняется в отношении взрослых спортсменов.