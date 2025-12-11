В IIHF сообщили, что россияне не выступят на юниорском чемпионате мира

Турнир пройдет с 22 апреля по 2 мая 2026 года в Словакии

Редакция сайта ТАСС

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф © Dennis Pajot/ Getty Images

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты уже не смогут выступить на юниорском чемпионате мира (игроки до 18 лет) весной следующего года, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"Это рекомендация МОК. Решение IIHF будет принято в конце января. Говоря о молодежи, речь идет только о возрасте до 18 лет. Допуск не может быть на чемпионате мира сезона-2025/26", - сказал Тардиф.

Юниорский чемпионат мира пройдет с 22 апреля по 2 мая 2026 года в Словакии.