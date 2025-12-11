Россиянину Одинцову вручили приз "Золотой ледоруб" за карьеру в альпинизме

Альпинист стал первым представителем России, удостоенным награды в данной номинации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Самая престижная в мире альпинистская премия "Золотой ледоруб" (Piolets d'Or) за карьеру в данном виде спорта вручена в четверг Александру Одинцову, сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России.

О том, что Одинцов удостоен награды, стало известно в ноябре. Он стал первым россиянином, победившим в этой номинации.

"Александр Одинцов стал обладателем Piolets d’Or - 2025 за карьеру в альпинизме. Состоялось награждение. В этом году церемония проходит в Сан-Мартино-ди-Кастроццо (Италия). Награда, без сомнения, заслуженная - Одинцов тот человек, чья деятельность определила развитие постсоветского альпинизма и вдохновила целое поколение молодых альпинистов в странах бывшего СССР", - сказала представитель Федерации альпинизма России.

Пресс-служба премии ранее поясняла, что в этой номинации она вручается альпинистам, чья карьера воплощает многолетнюю преданность делу, творческий подход и влияние на международное альпинистское сообщество. Ее организаторами являются французский журнал Montagnes Magazine и объединение французских и иностранных альпинистов Groupe de haute montagne.

При этом, подчеркнули в федерации, Одинцов не в первый раз удостоен Piolets d'Or - в 2005 году проложенный им маршрут по северной стене горы Жанну в Непале признан лучшим восхождением мира.

Об Одинцове

Родившийся в 1957 году Одинцов в советское время был одним из лидеров отечественной технической школы: он совершал первопрохождения в таких сложных районах, как Замин-Кароре, Асане, Бодхоне и на гранитных стенах Каравшина.

В 1988 году команда под руководством альпиниста проложила новый маршрут по восточной стене пика 4 810 в Каравшине, заняв первое место в чемпионате СССР. Это восхождение считается поворотным моментом в его карьере и вдохновило его на замысел будущего проекта "Русский путь - стены мира", целью которого стало прохождение новых маршрутов на знаковых бигволах (так называемых "больших стенах") планеты в альпийском или капсульном стиле, то есть с минимальными ресурсами. Особенность таких восхождений в том, что они не только тяжелы физически, но и требуют технического мастерства, способности правильно проработать тактику восхождения и правильно принимать решения при изменении обстоятельств на маршруте.

"Под руководством Одинцова с 1995 по 2011 год было пройдено 9 из 10 запланированных стен. Проект стал мостом между эпохами и символом возрождения современного альпинизма на постсоветском пространстве. Таким образом он сохранил и переосмыслил традиции советской школы", - отметила представитель Федерации альпинизма России.

В настоящее время Одинцов является председателем классификационной комиссии Федерации альпинизма России, руководителем Центральной школы инструкторов.