РФБ готова включиться в работу по возвращению российских баскетболистов

В четверг исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) готова оперативно включиться в работу по возвращению российских баскетболистов на международную арену. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Это касается не только личных, но и командных соревнований.

"Очень позитивная новость пришла от МОК, с большим волнением ее прочитал. На прошедшем заседании Центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA) прорабатывались варианты отбора наших национальных сборных к ближайшим большим турнирам. Сейчас же пришла рекомендация по поводу резервных сборных, что нас очень вдохновляет. Мы готовы включиться в работу. Основная задача - получить решение от FIBA на основании рекомендации МОК и проработать дорожную карту с учетом всех организационных нюансов", - сказал Дячок.