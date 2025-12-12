Ковалев считает, что Демидов в "Монреале" практически уже стал звездой

Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона среди новичков

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © Chris Gardner/ Getty Images

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Монреаля" Иван Демидов практически уже стал звездой в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Такое мнение в интервью ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, тренер команды "Россия 25" Алексей Ковалев.

20-летний Демидов находится на втором месте в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ среди новичков, в 30 матчах набрав 24 очка по системе "гол + пас" (6+18), отставая на два балла от форварда "Анахайма" Бекетта Сеннеке.

"Там вообще хороший клуб. Как я понимаю, они придерживаются такой линии, чтобы собрать команду под большие цели, надеются что-то выиграть, - сказал Ковалев. - Там пытаются создать команду на много лет вперед из молодых ребят, которые обобъются со временем. Для этого берут молодых, чтобы они быстро привыкали к тому хоккею. Тот же Демидов практически уже стал звездой".

Ковалев играл за "Монреаль" с 2004 по 2009 год. "В наши времена, когда ты приезжал туда, тебя часто отправляли в фарм-клуб, никакой возможности не давали. Поэтому нужно было пробиваться, доказывать, что ты не для фарм-клуба, а для основной команды", - вспомнил он.