МОК допустил юниоров. Чего ожидать фигуристам?

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах

Редакция сайта ТАСС

Лев Лазарев © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой - флагом и гимном, как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Формулировка предельно прозрачна, но сразу же вызывает немало вопросов. Один из них - чего ждать в фигурном катании?

На сегодняшний день российские и белорусские фигуристы - как юниоры, так и взрослые - отстранены от международных соревнований с 1 марта 2022 года решением Международного союза конькобежцев (ISU). Единственным исключением пока стали Аделия Петросян и Петр Гуменник, получившие разрешение выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии, на остальные турниры этот допуск не распространяется. В отличие от Петросян и Гуменника, юниоры в случае допуска не будут подвергаться дополнительной проверке. "МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских турниров и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок", - сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Формально мяч на стороне ISU. И здесь начинается самое интересное. В ответ на запрос ТАСС в организации заявили, что рекомендация исполкома МОК будет рассмотрена в установленном порядке. "Решения относительно права участия в соревнованиях ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет ISU рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время", - подчеркнули в пресс-службе. Очередное заседание совета запланировано на конец года.

Ближайший крупный международный турнир - чемпионат Европы среди юниоров, который пройдет с 3 по 8 марта в Таллине. Имеет ли смысл рассчитывать на участие россиян в этом соревновании? Даже при гипотетическом допуске фигуристам предстоит в сжатые сроки выполнить технический минимум на соревнованиях под эгидой ISU, а дедлайн подачи заявок установлен на 3 февраля 2026 года. Дополнительным фактором неопределенности остается визовый вопрос.

На этом фоне куда более реалистичным выглядит сценарий допуска к международным юниорским этапам Гран-при. В следующем сезоне они пройдут в Сиане (Китай, 19-22 августа 2026 года), Риге (Латвия, 26-29 августа 2026 года), Бангкоке (Таиланд, 2-5 сентября 2026 года), Анкаре (Турция, 16-19 сентября), Батуми (Грузия, 23-26 сентября), Любляне (Словения, 30 сентября - 3 октября), Гданьске (Польша, 7-10 октября).

Последний раз вопрос лицензий для россиян поднимался летом 2024 года. Согласно правилам, фигуристы страны, не участвовавшие в последнем юниорском чемпионате мира, получают по одной путевке в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду на двух этапах из семи. В парном катании в 2024 году у России в случае допуска предусматривалась одна лицензия на трех этапах из четырех. Готов ли ISU не просто "рассмотреть рекомендацию", а действительно начать возвращение юниоров на международную арену?

Кто может вернуться первым

Российское юниорское фигурное катание сегодня, даже находясь в отстранении, демонстрирует технический уровень, который во многих дисциплинах задает мировые ориентиры. Четверные прыжки, каскады ультра-си, сложнейшие подкрутки в парах - все это уже не экзотика, а рабочий инструмент.

У девушек потенциальное возвращение россиянок может серьезно изменить расстановку сил. Из юниорок после этапов Гран-при России лучшей стала София Дзепка. Фигуристке 16 лет, в ее арсенале есть четверной тулуп. Она выиграла два этапа с лучшим результатом 213,26 балла. Следом идет 14-летняя ученица Евгения Плющенко Елена Костылева - она завоевала золото на московском этапе и серебро - на омском. Спортсменка исполняет тройной аксель, четверные тулуп и сальхов. В прошлом сезоне ей удалось выполнить пять элементов ультра-си в произвольной программе. Противостоять такому контенту на международной арене особо некому. Победительница юниорского первенства России 2024 года Маргарита Базылюк в текущем сезоне испытывает как взлеты, так и падения: золото на одном этапе и шестое место - на втором. Однако на двух турнирах она исполнила чисто по два четверных прыжка. Важно, что круг фигуристок с элементами ультра-си не ограничивается двумя-тремя фамилиями: Виктория Стрельцова исполняет тройной аксель и два четверных прыжка, Лидия Плескачева владеет тройным акселем, Софья Смагина прыгает четверные тулуп и сальхов. На международной арене пока безоговорочно доминирует японка Мао Симада - 16 побед подряд и задел больше 10 баллов от соперниц. В ее арсенале есть четверной тулуп и тройной аксель. Лучший результат сезона - 218,13 балла в финале юниорского Гран-при.

У юношей потенциальное возвращение россиян также может изменить баланс сил. Лев Лазарев и Арсений Федотов уже несколько сезонов ведут соперничество, поочередно перехватывая лидерство друг у друга. Для обоих 16-летних фигуристов ультра-си давно перестали быть экспериментом. Лазарев еще в прошлом сезоне продемонстрировал уникальный для юниоров контент, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе - достижение, которое и сегодня выглядит исключительным даже на взрослом уровне. В текущем сезоне он стабилизировал четыре квада, а его лучший результат на этапах юниорского Гран-при России составил 264,09 балла. Федотов отвечает не менее убедительно: в его арсенале - три четверных прыжка и тройной аксель, а лучший результат сезона - 258,89 балла. На Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге он впервые в карьере исполнил четверной риттбергер - прыжок, который остается редкостью не только среди юниоров, но и у взрослых фигуристов.

На международной арене лидером сезона является представитель Республики Корея Мингю Со, в финале юниорского Гран-при исполнивший четверной сальхов и два тройных акселя. Серьезную конкуренцию также способен навязать японец Рио Наката, который в финале прыгнул три четверных и два тройных акселя. Однако даже на фоне этих фигуристов возможное появление Лазарева и Федотова означает принципиально иной уровень борьбы.

Российские юниорские пары сегодня выступают на высочайшем даже для мирового катания уровне. Флагманом этого направления уже второй сезон подряд остаются Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Их технический набор выглядит революционным даже по взрослым меркам: четверная подкрутка, каскад тройной флип - тройной тулуп - двойной аксель и сольный лутц. На Кубке Первого канала среди юниоров они первыми в истории парного катания чисто исполнили каскад из трех тройных прыжков. На сегодняшний день в мире нет юниорской пары, способной предложить сопоставимый по сложности набор элементов. Вторыми в российском рейтинге идут Зоя Ковязина и Артемий Мохов - в их арсенале присутствуют тройные флип и риттбергер. Пары Полина Сажина и Алексей Белкин, Таисия Гусева и Даниил Овчинников исполняют четверную подкрутку на турнирах и тройные флип и лутц.

Лучшими танцевальными дуэтами после двух этапов юниорского Гран-при России в текущем сезоне являются Елизавета Малеина и Матвей Самохин (лучший результат - 174,54 балла), Мария Фефелова и Артем Валов (166,50), Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (161,08).

А что дальше?

Рекомендация МОК касается исключительно юниоров. Однако ISU вправе самостоятельно определить формат допуска спортсменов на соревнования под своей эгидой и теоретически пойти дальше и допустить взрослых, что уже сделали несколько федераций. Если же организация ограничится только юниорскими соревнованиями, возникает еще один сценарий: часть российских фигуристов, уже выступающих на взрослых турнирах внутри страны, может вернуться на международную арену в юниорах - при соблюдении возрастных требований. Показательный пример - Алиса Двоеглазова. Перейдя во взрослые в текущем сезоне, в следующем она по возрасту сможет выступать в юниорах на международных турнирах. В ее арсенале - четверные лутц и тулуп.

Вопрос теперь не в уровне спортсменов и регламентах. Вопрос - готов ли ISU к возвращению на свои площадки красивой конкурентной борьбы во всех возрастах?.