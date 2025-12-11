Курс задан. МОК вернул флаг и гимн российским юниорам

В Международном олимпийском комитете признали, что внедрение новых правил займет время

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Этой возможности россияне были лишены с 2022 года. С марта 2023 года федерациям рекомендовалось допускать спортсменов исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.

Днем ранее в Москве состоялось ежегодное Олимпийское собрание. Руководитель российского спорта Михаил Дегтярев заявил, что чувствует поддержку МОК. Он напомнил о выступлении президента МОК Кирсти Ковентри, заявившей о недопустимости политических барьеров.

"Она подчеркнула, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства. Госпожа президент тоже под давлением. Но курс задан. Ковентри подчеркнула ответственность стран-организаторов - они должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта", - отметил Дегтярев.

Позднее вечером в Лозанне Ковентри отвечала на вопросы журналистов. Российский вопрос прозвучал один раз - от представителя украинского СМИ, который заявил о якобы несоответствии россиян критериям. Глава МОК рекомендовала ему обратиться с подобной информацией в рабочую группу. А четверг ознаменовался первым громким решением МОК в пользу российских юниоров.

К сведению приняли

Как говорится в заявлении МОК, участники саммита поддержали рекомендацию исполкома снять ограничения на допуск юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям - как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. При этом организация признает, что внедрение новых правил займет время.

"Вышеуказанные принципы должны применяться к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре и рекомендуются к принятию всеми международными федерациями и организаторами мероприятий для проведения юношеских турниров. Олимпийский саммит признал, что спортсмены, особенно юные, не должны нести ответственность за действия правительств своих стран - спорт является для них источником надежды и способом показать, что все спортсмены могут уважать правила и друг друга", - отметили в МОК.

Дегтярев поблагодарил организацию за последовательность. "Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", - написал он в своем Telegram-канале.

Последовали и первые реакции международных федераций. Международная федерация хоккея (IIHF) ждет от МОК дополнительной информации, сообщил ТАСС президент IIHF Люк Тардиф. При этом в юниорском чемпионате мира (игроки до 18 лет) весной следующего года россияне выступить не смогут, добавил он.

Международный союз конькобежцев (ISU) также осведомлен о решении. В организации сообщили ТАСС, что вопросы допуска спортсменов будут рассматриваться советом ISU в установленном порядке.

"Запрещают быстро, отменяют тяжело"

Из первых комментариев федераций уже очевидно, что быстрых решений ждать не стоит.

"Все запреты всегда легко принимаются, но тяжело отменяются, всегда так было, - отметила в беседе с ТАСС олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. - Сразу их отменить было бы равноценно тому, чтобы расписаться в своей неправоте, в том, что они были политизированы. Иначе же вопросы начнут задавать: "Как же так, значит, до этого вас Россия не устраивала, а сейчас сразу Белоруссия и Россия стали устраивать?" Понятно, что в последнее время стали звучать все более серьезные заявления, которые говорят, что приближается мирное соглашение, начинаются позитивные движения. Но мы уже не хотим лишний раз обнадеживаться и пока просто наблюдаем".

Для заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой решение МОК прежде всего - шаг к исправлению допущенных ошибок. "Нет такого закона, по которому нас должны были отстранить, поэтому МОК сейчас исправляет свои ошибки. И слава богу, что наши тренеры работают с молодежью. Огромная благодарность им за то, что они за эти годы сделали наших детей только лучше, только сильнее", - заявила она.

Первой крупной победой российского спорта в вопросе восстановления прав стало возвращение в полном объеме статуса национальных паралимпийских комитетов России и Белоруссии - это решение было принято в сентябре на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета.

Одной из первых международных федераций олимпийской программы, полностью снявших ограничения с россиян, стала Международная федерация дзюдо. Решение было объявлено 27 ноября в Абу-Даби перед турниром Большого шлема, где российский гимн прозвучал дважды.

Еще один прецедент произошел 2 декабря - Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию спортсменов на решение о недопуске россиян на турниры Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Организацию обязали пустить россиян в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а в паралимпийских дисциплинах - на общих основаниях с национальной символикой. В настоящее время иск в спортивный арбитраж подали биатлонисты, к подаче иска готовятся керлингисты.