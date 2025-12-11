IIHF обсудит вопрос о допуске российских юниоров на соревнования с МОК

В четверг исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

© Tom Szczerbowski/ Getty Images

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит все вопросы, касающиеся допуска российских и белорусских юных хоккеистов до международных соревнований, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Исполнительный комитет МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Это касается не только личных, но и командных соревнований.

"Все остальные вопросы будут обсуждаться с МОК, и IIHF потребуется более подробная информация, прежде чем принимать какое-либо решение", - сказал Тардиф.

Ранее президент IIHF сообщил ТАСС, что речь идет именно о допуске юниорской сборной России (игроки до 18 лет). Сборная России не сможет выступить на юниорском чемпионате мира, который пройдет с 22 апреля по 2 мая 2026 года в Словакии.