Президент ВФВ назвал допуск молодых волейболистов важным шагом

Ранее Международная федерация волейбола объявила о допуске молодежных сборных России и Белоруссии к турнирам с января 2026 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Допуск молодежных сборных России по волейболу на международные турниры является важным шагом. Такое мнение высказал ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске молодежных сборных России и Белоруссии к турнирам с января 2026 года.

"Мы приветствуем решение FIVB и Международного олимпийского комитета, которое снимает ограничения с российских молодежных сборных и возвращает нашим спортсменам право честно и открыто выступать на международной арене, - сказал Шевченко. - Это важный шаг к восстановлению справедливого отношения к спорту в правовом поле, где главным критерием остаются талант, труд и спортивный результат. Надо отметить, что FIVB, включающая в себя 222 федерации, - крупнейшая международная федерация - проголосовала за возвращение России еще 5 декабря, до заседания МОК".

"Для наших юных волейболистов это не просто возможность участвовать в турнирах под флагом и гимном России - это сигнал к тому, что спорт снова становится пространством диалога, а не инструментом давления. Мы уверены, что российские команды достойно представят страну и покажут высокий уровень волейбола. Благодарю всех, кто поддерживал наших спортсменов в этот непростой период", - добавил глава ВФВ.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии в марте 2022 года. В 2026 году пройдут юниорские чемпионаты мира, мужской турнир примет Доха, женский пройдет в чилийском Сантьяго.