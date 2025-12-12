Федерация бобслея России продолжит бороться за права недопущенных спортсменов

В пятницу нейтральный статус получили две российские бобслеистки и семь скелетонистов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация бобслея России намерена бороться за права тех спортсменов, которые пока не получили разрешения выступать на международных стартах. Об этом ТАСС заявил глава федерации Анатолий Пегов.

Девять российских спортсменов получили в пятницу нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

"Сегодня мы получили список из первых девяти спортсменов, допущенных до международных стартов, - рассказал Пегов. - Работаем дальше, будем продолжать бороться за остальных спортсменов, в том числе за тех, кто выступает в бобслейных двойках и четверках. Надеюсь, что до Нового года мы этот вопрос решим и наше представительство увеличится. Понимание, как этого добиться, есть. Хочется поблагодарить за помощь Олимпийский комитет России и его председателя Михаила Владимировича Дегтярева".

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. 20 октября Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.