Россияне не выступят на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Латвии

Соревнования пройдут в Сигулде с 18 по 21 декабря

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Получившие нейтральный статус российские скелетонисты и бобслеистки не смогут выступить на этапе Кубка мира, который пройдет с 18 по 21 декабря в латвийской Сигулде. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Этапы Кубка мира, Кубка Европы, Азиатского и Североамериканского кубков являются квалификационными для отбора на Олимпиаду-2026.

"Я думаю, что скелетонисты возобновят свои выступления в начале января в Китае на этапе Азиатского кубка, - рассказал Пегов. - На этап Кубка мира в Сигулде мы не сможем поехать, потому что по латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в этой стране".

Девять российских спортсменов получили в пятницу нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.