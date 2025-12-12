Гассиев заявил, что нокаутировал Пулева благодаря заготовке

Россиянин стал регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации

Редакция сайта ТАСС

Мурат Гассиев и Кубрат Пулев © Francois Nel/ Getty Images

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Победный удар в бою против болгарина Кубрата Пулева был наработкой россиянина Мурата Гассиева. Об этом Гассиев заявил ТАСС.

Ранее россиянин нокаутировал Пулева в шестом раунде и стал регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.

"Это была наша наработка, - сказал Гассиев. - Этот удар изменил ход всего боя, все-таки супертяжелый вес. Пулев был очень сильным соперником, но наша подготовка сработала".

На счету Гассиева теперь 33 победы (26 нокаутом), 2 поражения.