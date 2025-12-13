Тренер российских скелетонистов Алимов надеется получить нейтральный статус

Ранее девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов надеется, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) одобрит его заявку на получение нейтрального статуса. Об этом Алимов рассказал ТАСС.

"На нейтральный статус подавали заявки на большое количество спортсменов, тренеров, врачей и механиков, но пока получили одобрение только эти люди, - рассказал Алимов. - Я надеюсь получить нейтральный статус позже".

Девять российских спортсменов получили в пятницу нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Обладателями нейтральных статусов также стали тренеры и механики Александр Блохин, Владимир Бойцов, Виталий Храпов, Никита Захаров, Евгений Зыков, врач Хаджимурад Абдулмеджидов, а также официальные лица Артем Агаян, Сергей Пархоменко и Олег Соколов.

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов ранее заявил ТАСС, что он продолжит бороться за права тех, кто еще не получил от IBSF нейтральный статус.