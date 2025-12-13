Алимов: российским скелетонистам будет тяжело отобраться на Олимпиаду

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российским скелетонистам будет очень тяжело отобраться на Олимпиаду-2026. Такое мнение высказал ТАСС старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов.

12 декабря первые семь российских скелетонистов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Это Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

"Наши скелетонисты в любой момент готовы вернуться на международные старты, но для участия в европейских турнирах нужны шенгенские визы, которых у нас пока нет, - рассказал Алимов. - Заблаговременно их получить невозможно, мы же не знали, кто в итоге станет обладателями нейтральных статусов. Нужно также понимать, будут ли нас сразу допускать до этапов Кубка мира, или мы сначала должны вернуть себе это право через тот же Кубок Европы, за участие в котором дают куда меньшее количество очков".

"Можем ли успеть квалифицироваться на Олимпиаду? Это крайне сложная задача. Отбор завершается 18 января, соревнования уже идут. Если бы у нас была возможность выступить на всех оставшихся этапах Кубка мира, то мы, наверное, смогли бы эту задачу точно выполнить. Но если придется пропустить какие-то этапы, то тогда... А в той же Сигулде два этапа Кубка мира совмещено", - заключил собеседник агентства.

Латвийская Сигулда будет принимать соревнования сильнейших бобслеистов и скелетонистов с 18 по 21 декабря. Российские спортсмены не смогут выступить на этом этапе Кубка мира.

Ранее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил ТАСС, что он рассчитывает на участие отечественных бобслеистов и скелетонистов в Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.