Пегов рассчитывает, что бобслеисты и скелетонисты РФ поедут на Олимпиаду

Глава Федерации бобслея России отметил, что сейчас важно вернуться на международную арену и показать свои лучшие результаты

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов считает, что отечественные бобслеисты и скелетонисты получат возможность выступить на Олимпиаде. Об этом Пегов рассказал ТАСС.

"Что касается отбора на Олимпиаду, то мы сейчас об этом не думаем, - рассказал Пегов. - Нам важнее сейчас вернуться на международную арену и показать там наши лучшие результаты. Я не хочу забегать вперед, но поверьте моим словам - вы еще увидите нас на Олимпиаде. Как мы туда попадем? Объясню, когда придет время".

Девять российских спортсменов получили в пятницу нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Пегов ранее сообщил ТАСС, что его спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира по бобслею и скелетону в латвийской Сигулде из-за позиции властей этой страны в отношении РФ. Пропуск этого этапа, по мнению специалистов, сведет до минимума шансы российских спортсменов набрать необходимые для участия в Олимпиаде квалификационные очки.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.