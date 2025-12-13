Сорин назвал уверенной победу лыжника Ардашева в спринте на Кубке России

В субботу Ардашев стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на этапе в Чусовом

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сергей Ардашев одержал уверенную победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом Пермского края. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Егор Сорин, под руководством которого тренируется Ардашев.

В субботу Ардашев стал победителем спринтерской гонки свободным стилем. Второе место занял Сергей Волков, тройку лучших замкнул Данила Карпасюк. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отказала Ардашеву в предоставлении нейтрального статуса.

"Для моей группы спринт прошел очень хорошо, уверенная победа Сергея Ардашева и второе место у Сергея Волкова. Ардашев смог со старта занять первую позицию и победить, это дорогого стоит. Сейчас он находится в хороших кондициях как в дистанционных гонках, так и в спринте. Причем коньковый спринт - не самая сильная его дисциплина", - сказал Сорин.

Третий этап Кубка России в Чусовом завершится 14 декабря.