В Болгарии продолжают блокировать работу нового руководства НОК

В болгарском суде продолжается рассмотрение жалоб на выборы президента комитета

СОФИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Работа избранного президента Болгарского олимпийского комитета (БОК) Веселы Лечевой и нового руководящего состава БОК по-прежнему блокируется. Об этом Лечева сообщила Болгарскому национальному радио.

"На фоне болгарских успехов в нынешнем году "сага БОК" все еще не завершена. Болгарский олимпийский комитет находится в плену, девять месяцев прошло после общего собрания организации, на котором были выбраны руководящие органы, вышло два судебных решения, которые подтвердили честность голосования. Вышло категорическое определение Международного олимпийского комитета (МОК), утвердившего выбор нового руководства. Но рассмотрение жалоб в суде все еще продолжается, более того, президент Федерации тяжелой атлетики Болгарии Стефан Бонев, выступая в личном качестве, обжаловал решение суда", - рассказала Лечева.

Избранный президент БОК подтвердила свою веру в болгарский суд, выразив надежду, что проблемы не помешают выступлению болгарских спортсменов на зимней Олимпиаде в Италии. "Все наши усилия направлены на то, чтобы болгарская делегация без проблем участвовала в Олимпийских играх. Процесс аккредитации практически завершен. Но мы не располагаем ни бюджетом, ни администрацией, ни информационными каналами, которые по-прежнему контролируются руководством, проигравшим мартовские выборы. Полноценная работа нового руководства пока блокирована", - заявила Лечева.

МОК "за", суды рассматривают

Ранее Софийский городской суд отклонил иск Болгарской федерации тяжелой атлетики, которая оспорила выбор Веселы Лечевой в качестве президента БОК. В решении суда отмечено, что "доказанных нарушений, которые бы подвергли сомнению решение общего собрания БОК, нет". До этого был отклонен аналогичный иск Болгарской федерации бадминтона. Истцы утверждали, что общее собрание БОК и выборы председателя были нелегитимными, так как собрание было созвано и проведено с нарушением устава организации и законов страны. Суд, проанализировав доказательства, признал все претензии несостоятельными, отметив, что существенных нарушений, которые могли бы скомпрометировать проведение собрания и выборы председателя БОК, не было, а все принятые общим собранием БОК решения действительны и законосообразны.

Еще в мае МОК временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выбор Лечевой новым главой БОК и выборы всех членов исполнительного комитета организации. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство БОК стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий.

Однако итоги выборов были оспорены в суде, куда поступило восемь жалоб, и он приостановил включение нового руководства БОК в Торговый регистр. Юристы отмечали, что в должность избранный президент и новое бюро БОК смогут вступить лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по соответствующим жалобам. Несмотря на публично объявленные соглашения о совместном управлении организации, бывший президент БОК Стефка Костадинова и избранный президент Лечева наладить полноценную совместную работу не смогли.