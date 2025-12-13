Тяжелое возвращение: российские лыжники выступили на этапе Кубка мира

Этап Кубка мира в Давосе стал первым турниром для российских спортсменов с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Для попадания в четвертьфинал россиянам нужно было попасть в топ-30 по итогам квалификации. Непряева заняла 39-е место, а Коростелев - 52-е. Этап Кубка мира в Давосе стал первым турниром для российских спортсменов с 2022 года.

Причин такого результата множество. Спринтерский круг в Давосе отличается от тех, на которых соревнуются российские спортсмены. Он короче по дистанции, и на трассе более быстрый снег. Сложность и специфичность трассы подтверждает и то, что пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выбыл в четвертьфинале и впервые с 2024 года не участвует в финале спринтерской гонки.

Читайте также

Лыжник Коростелев завоевал квоту на участие в олимпийском спринте

За годы отстранения российских лыжников сменились правила по подготовке лыж. С 2022 года на международных соревнованиях запрещены мази, содержащие фтор, в то время как на российских турнирах сервисеры до сих ими пользуются.

Кроме того, подготовка россиян была несколько скомканной ввиду позднего получения нейтрального статуса. Коростелеву и Непряевой дали разрешение участвовать в этапе в Давосе только 10 декабря. Если Коростелев готовился к соревнованиям в Европе около недели, то Непряева отправилась в Швейцарию только после того, как узнала о получении допуска.

От россиян ожидали большего, однако стоит помнить, что для Коростелева и Непряевой это первый взрослый международный турнир в карьере, и спринт не является их коронной дисциплиной. Коростелев еще споткнулся на одном из подъемов и потерял на этом драгоценное время. Несмотря на не самый удачный результат, они смогли решить задачу-минимум - завоевать лицензии на Олимпийские игры в спринте.

Лыжники "перегорели"

Эксперты не считают провальным выступление российских лыжников в спринте. Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов в беседе с ТАСС отметил, что приехать впервые на этап Кубка в мира в Давосе и сразу пройти квалификацию является сложной задачей. Он также выразил уверенность в том, что россияне еще улучшат свои результаты на следующих соревнованиях.

Дядя Коростелева, бронзовый призер Олимпиады Николай Морилов похвалил своего племянника за прохождение дистанции. "Сейчас идет адаптация к новым условиям, - сказал Морилов ТАСС. - Савелий пробежал хорошо, он сильный спортсмен, и я думаю, что постепенно он адаптируется к Кубку мира".

Старший тренер сборной России Егор Сорин, в группе которого работают Коростелев и Непряева, не стал оценивать результат своих подопечных. При этом он рассказал агентству, что спортсмены находятся в нормальном настроении.

"Никак не оцениваю сегодняшние результаты, я рад, что ребята попали на международные соревнования и получили опыт. В Давосе очень специфический круг, и чтобы понять, что это такое, нужно попробовать самому. У нас трассы длиннее и снег медленнее, поэтому мы пока к таким скоростям не привыкли. У ребят все хорошо, чувствуют себя нормально, никаких проблем нет", - сказал Сорин.

Коростелев отметил, что ему было очень тяжело на трассе. "Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким, - приводит комментарий Коростелева норвежская газета VG. - Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд - тогда у меня горели ноги".

Дистанционные гонки будут более показательными

Уже 14 декабря россияне выступят в гонках на 10 км свободным стилем с раздельного старта. Ожидается, что в этой гонке представители России улучшат свои результаты по сравнению со спринтом.

"Ребята больше тяготеют к дистанционным гонкам. Даже если смотреть по текущему сезону, то на Кубке России в спринте они ни одной гонки не выиграли, а на дистанции Савелий очень хорошо выглядел на прошлой неделе в Тюмени. Я думаю, что дистанционные гонки будут более показательными для наших спортсменов, и по ним можно будет более достоверно судить об их готовности", - сказал Морилов.

В воскресной гонке россияне смогут завоевать олимпийские лицензии на оставшиеся личные гонки: скиатлон, гонку с раздельного старта и марафон. Для этого достаточно будет проиграть примерно не более двух минут лидерам.

"Я думаю, что никаких проблем у ребят с отбором не будет, - сказал Алыпов. - Все-таки норматив не такой уж и жесткий, и конкуренты у нас за оставшиеся путевки - это представители экзотических для лыжных гонок стран. Уверен, что сейчас для ребят это не главное. Главное - адаптироваться к условиям соревнований со всеми сильнейшими".