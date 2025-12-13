Главный тренер сборной России назвал достойным выступление на ЧМ по боксу

Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские боксеры достойно выступили на чемпионате мира в Дубае. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.

"Благодарю всю нашу команду, - сказал Фархутдинов. - У нас была долгая и серьезная подготовка, мы разрешили тренерскому составу помогать. У нас был сильнейший состав команды на турнире. До турнира я сказал, что будет три золота. И говорил, что лучше взять больше, чем если мы не доберем. Вся команда выступила достойно".

Россияне на чемпионате мира завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль и стали победителями медального зачета. Второе место заняла команда Казахстана (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали). Третьей стала сборная Узбекистана (2-4-3).